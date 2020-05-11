Kovid-19 tanısı koyulan Rusya Başbakanı Mişustin'in sağlık durumu iyiye gidiyor

Belyakov, "Mihail Mişustin, devlet sağlık kurumlarından birinde kendisi için planlanan tedaviyi almaya devam ediyor. Doktorlar, Mişustin'in sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtiyor" dedi.

Mişustin'in çalışmalarına uzaktan devam ettiğini kaydeden Belyakov, Başbakan'ın mesai arkadaşlarıyla video konferans ve telefon yoluyla görüştüğünü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le sürekli iletişim halinde olduğunu ifade etti.

Bu arada Belyakov, Mişustin'in bugün Putin'in başkanlık edeceği Kovid-19 önlemleriyle ilgili toplantıya katılmasının planlanmadığını söyledi.

Belyakov, "Ancak hükümet tarafından hazırlanan ekonominin ve halkın desteklenmesine yönelik önlemler, kısıtlamaları kademeli olarak kaldırma planı hakkında Başbakan'ın onayı alındı" diye ekledi.

Mişustin, 30 Nisan'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.