Taksim'de koronavirüs uyarısını dinlemeyen turistler polisle tartıştı

Yetkililer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor. İstanbul Emniyeti'ne bağlı ekipler de bu bağlamda cadde ve sokaklarda denetleme yaparak bu kurala uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Kontrollerini sürdüren polis, bugün Taksim İstiklal Caddesi'nde bir grup yabancı turistin sosyal mesafe kuralına uymayarak bir arada sohbet ettiklerini, daha sonra da birbirlerine sarıldıklarını gördü. Bunun üzerine polis, turistlerin yanına giderek kendilerini uyardı.

Ancak turistler bir arada durmaya devam etti. Polis memurunun tüm çabalarına rağmen itiraz etmeye devam eden turistlerden biri kendilerini görüntüleyen basın mensubunun üzerine yürüdü ve görüntü almasını engelleyerek ona saldırdı.

Bunun üzerine polis, zorluk çıkaran yabancı turistlerin kimliklerini alarak her birine 1000 TL para cezası kesti.