Bez maskede standartlar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Maske satışlarını normalleşme adımları çerçevesinde 1 lira üst sınırda serbest bıraktık. Yıkanabilir bez maske içinde bir üst fiyat tespit edilerek satışına izin verilecek" şeklindeki açıklamasının ardından bu standartlar, Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) internet sitesinde yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gündemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Burada normalleşmeye yönelik alınan kararların '10 Mart öncesine dönüş' olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, maske kullanımı, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı:

"Zaruri bir işi olmadan dışarı çıkanlar, sokakta gereksiz kalabalıklar oluşturanlar virüsü kendi elleriyle besliyorlar. Bir kez daha altını çizmek gerekirse maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Sokakta, markette, iş yerinde her yerde fiziki mesafeyi koruyacağız."

Maske satışına izin verildiğini ve üst fiyatın 1 TL olarak belirlendiğini de hatırlatan Erdoğan, yıkanabilir bez maske standartlarına ilişkinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Yıkanabilir bez maske standartları Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız, TSE, TÜBİTAK işbirliği ile belirlendi. Bunlar için de bir üst fiyat tespit edilerek satışına izin verilecek" dedi.

TSE standartları belirledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bez maskelere ilişkin standartlar, Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) internet sitesinde yayımlandı.

TSE'nin standartlarında, bez maskenin tasarımından üretimine, bakteri filtrasyon etkinliğinden kullanım sonrası imhasına kadar tüm aşamalar yer aldı.

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