Singapurlu bilim insanları pandeminin sonu ile ilgili tahminlerini iptal etti

Daha önce Türkiye'de son koronavirüs vakasının 15 Mayıs'ta görüleceği tahmininde bulunan uzmanlar, Kovid-19 pandemisinin sonu ile yapmış oldukları tahminlerin artık geçersiz olduğunu açıkladı. İptalin nedeni olarak 'hızla değişen ortam' gösterildi.

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi’nden bilim insanları daha önce çeşitli ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin sonu ile yapmış oldukları tahminlerin artık geçersiz olduğunu bildirdi.

Üniversitenin sitesinde yayınlanan açıklamada, daha önce çeşitli ülkelerde Kovid-19 pandemisinin sonu ile yapılmış olan tahminlerin artık geçersiz olduğu ifade edildi.

Bununla birlikte daha önce bu sitede yayınlanan tüm grafikler de kaldırıldı, araştırmacılar kullanıcılara farklı analiz merkezlerinin modellerini incelemesini önerdi.

İptalin nedeni hızla değişen ortam olarak açıklandı

Sitede daha önce yer verilen tahminlerin ‘hızla değişen ortam’ nedeniyle iptal edildiği vurgulandı.

Uzmanların yaptıkları tahminler, her ülkede koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere, hastalığın görülüş sıklığı dinamiklerine, yeni vaka ve iyileşen hasta sayılarına dayanıyordu.

Daha önce Türkiye'de son koronavirüs vakasının 15 Mayıs'ta görüleceği tahmininde bulunan uzmanlar, Rusya ile ilgili tahminlerini ise birkaç kez değiştirerek, 8, 17 ve 24 Ağustos olarak vermişti.