Manisa'da 2 sokak 14 günlüğüne karantina altına alındı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe mahallesindeki iki sokak bugün saat 16.00 itibariyle vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar ile 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Karantinaya alınan Gelenbe mahallesi 19. ve 21'inci sokaklarda 8 konutta 16 kişinin ikamet ettiği bildirildi.