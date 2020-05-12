Brezilya'da Amazon ormanları yerlilerinden en az 60 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü

Brezilya Amazonu Yerli Örgütler Koordinasyonu (COIAB), Brezilya'daki Amazon ormanlarında yaşayan yerlilerden en az 60 kişinin son birkaç hafta içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

COIAB’in açıklamasında, "Amazon bölgesinde şu ana kadar 212 doğrulanmış vaka tespit edilirken en az 60 kişi öldü" ifadeleri yer aldı.

Sadece bu hafta içinde Bare, Kokama, Makuşi, Muduruku ve Tembe kabilelerinden 11 kişinin öldüğü ifade edilirken Brezilya Amazonlarında toplamda 23 kabilede Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.

COIAB’ın verileri, Yerlilerin Sağlığını Koruma Özel Sekreterliği’nin verdiği bilgiye dayanıyor ve sadece Amazon bölgesi için geçerli.

Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, yoğunlukla yerlilerin yaşadığı Amazonas eyaletinde şu ana kadar 12 bin 599 vaka tespit edilirken 1004 hasta öldü.

Brezilya’da toplam Kovid-19 vaka sayısı 162 bin 699, ölü sayısı ise 11 bin 123'e çıktı.