Şanlıurfa'da 9 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alınması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, Siverek ilçesi Yenişehir mahallesinde 3, Ayvanat mahallesinde 2, Şirinkuyu ve Hamidiye mahallelerinde birer ve merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi mahallesinde 2 binada yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine, 2 ilçedeki 9 binada 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.