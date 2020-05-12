İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 258'e yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Can kaybının 258’e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 29 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16 bin 507’ye çıktığı bildirildi.
Açıklamada hastalardan 66’sının sağlık durumunun ağır olduğu, 11 bin 843 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilmiş, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.
Tel Aviv, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.
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