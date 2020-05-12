Beyaz Saray'ın koronavirüsle mücadele ekibindeki Fauci'den uyarı: Ekonomiyi yeniden açmak gereksiz ölümlere yol açabilir

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü mensubu Anthony Fauci’nin, ekonominin yeniden açılması halinde gereksiz ıstırap ve ölümler yaşanacağına dair Senato’yu uyaracağı belirtildi.

New York Times gazetesinin haberine göre, ABD’de salgınla mücadelede önemli bir isim haline gelen Anthony Fauci’nin bugün Senato’da ülkenin tekrar açılması ve ekonominin canlandırılması için işletmelerin çalışmaya başlamalarının tehlikeli olacağını söylemesi bekleniyor.

Bir e-posta gönderen Fauci, “Eğer ‘Amerika’yı Yeniden Açalım’ yönergesindeki kontrol noktalarını ülke genelinde birden fazla salgın tehlikesi riskiyle karşı karşıya kalırız. Bu sadece gereksiz ıstırap ve ölümle sonuçlanmaz aynı zamanda normale dönme yolculuğumuza da ket vurur” ifadelerini kullandı.

Anthony Fauci, Mart ayından beri ilk kez Senato’da açıklama yapacak. Fauci’nin Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesi’ne vereceği ana mesajın ‘ülkeyi erken açmaya çalışmanın tehlikeleri’ olacağı belirtildi.

Fauci, geçtiğimiz günlerde iki hafta boyunca uzaktan çalışma kararı almıştı. Fauci, virüs riskinin düşük olduğunu ve yaptırdığı testin negatif çıktığını açıklamıştı.