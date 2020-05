İran ramazan nedeniyle önümüzdeki hafta 3 gün için camileri ibadete açıyor, Sağlık Bakanı endişeli

Koronavirüs kısıtlamalarını bir bir kaldıran İran’da önümüzdeki hafta Kadir Gecesi’nden başlamak üzere üç gün boyunca camiler ibadete açılacak.

Ancak camilere gidecek olanları uyaran Sağlık Bakanı Said Nemeki, “Yapılabilecek en büyük stratejik hata, koronavirüsün bittiğini düşünmektir. İhmalkârlık nedeniyle her an kötü koşullara geri dönebiliriz” dedi.

Nemeki, sosyal mesafeyi koruyabilmek için önceliklerinin tören ve ibadet gibi toplu etkinlikleri stadyum benzeri açık hava alanlarında gerçekleştirmek olduğunu açıkladı. Bakan, her türlü toplu etkinlikte hijyen kurallarına maksimum derecede uyulması gerektiğini de belirtti.

Koronavirüs salgınının Ortadoğu'daki merkezi olan İran, mart ayında hayata geçirilen pek çok tedbirle birlikte camileri ve ibadethaneleri de kapatmıştı.

Ancak vaka ve ölüm sayısındaki düşüş eğiliminin ardından önlemlerin gevşetildiği ülkede, az tehlikeli veya beyaz bölge olarak tespit edilen yerleşim birimindeki camiler bu ay başında ibadete açılmıştı.

Uzmanlar ikinci salgın dalgası uyarısı yaparak önlemlerin hızla gevşetilmesine karşı çıkıyor.

İran’da son 24 saatte tespit edilen 1481 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısı 110 bin 767’ye ulaştı. Salgın nedeniyle şimdiye kadar 6 bin 685 kişi yaşamını yitirdi.