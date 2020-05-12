Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, spor ve güzellik salonlarının açılmasına izin verdi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro resmi konutundan çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ekonomi olmadan ne doktorlar ne hastaneler ne de hayat, hiçbir şey olamaz" dedi.

Bolsonaro allows Brazilians to go to the gym as coronavirus cases surge https://t.co/TIOYsoLrvY pic.twitter.com/iaqXK3vxdy — Reuters (@Reuters) May 12, 2020

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Bazı yetkililer ve yerel yönetimlerin Kovid-19'a karşı önlemleri çok abarttığını ve ekonomiye zarar verdiğini öne süren Bolsonaro, bu dönemde spor salonları ve kuaförlerin hizmet verebileceğini söyledi.

'Spor yapmayı ve saç kestirmeyi temel etkinlikler listesine ekliyorum'

Bolsonaro, "Sağlığın hayat olduğundan dolayı bugün spor salonunda spor yapmayı ve saç kestirmeyi temel etkinlikler listesine ekliyorum" diye konuştu.

In Brazil, exercising at the gym and getting a haircut are essential activities — so says President Jair Bolsonaro, who claims that COVID-19 is just a weak case of flu. | @AFP https://t.co/FcyJ6f1SNU — Inquirer (@inquirerdotnet) May 12, 2020

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Öte yandan Sağlık Bakanı Nelson Teich, Bolsonaro'nun spor ve güzellik salonlarının yeniden açılması kararıyla ilgili bakanlığına danışılmadığını belirtti.

Brezilya'da Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 530 artışla 11 bin 653'e yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.