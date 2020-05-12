DSÖ: Koronavirüsler çok aldatıcı, bunlara karşı aşı geliştirmek zor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, bazı tedavilerin koronavirüs üzerinde etkili olduğunu, ancak bu virüslerin ‘aldatıcı’ yapısı gereği aşı geliştirmenin bir hayli zor olduğunu açıkladı.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, bazı tedavilerin koronavirüsün şiddetini veya uzunluğunu sınırladığı gördüklerini belirtti ve bunlar arasından en umut vaat eden dört ya da beş tanesine odaklandıklarını söyledi.

Harris, “Çok erken çalışmalarda, hastalığın şiddetini veya uzunluğunu sınırladığı görülen bazı tedavilerimiz var ancak virüsü öldürebilecek ya da durdurabilecek bir şeyimiz yok. Potansiyel olarak olumlu veriler ortaya çıkıyor. Ancak bir tedavinin ön plana çıktığını söyleyebileceğimizden yüzde 100 emin olmak için çok daha fazla veriye ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Aşı beklentilerine değinen Harris, “Koronavirüsler genel olarak çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı geliştirmek zor” dedi.

Dünya çapında 100'den fazla potansiyel koronavirüs aşı adayı bulunuyor. DSÖ, geçen ay yaptığı açıklamada etkili aşı geliştirmenin en az bir yılı bulabileceğini belirtmişti.

Salgın şimdiye kadar dünya çapında 4 milyondan fazla kişiyi etkiledi.