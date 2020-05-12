Türkiye'de hentbol ligleri tescil edildi: Şampiyon yok

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin bu şekilde tescil edildiğini açıkladı.

TRT Spor canlı yayınına katılan Eyüboğlu, şunları söyledi:

"Süreci takip ettik. Kulüplerimizle konuştuk. Yönetim kurulu olarak bu sabah karar aldık. Kararımız basketbolda ve voleybolda olduğu gibi hentbolda da normal sezonun tescil edilmesi yönündedir. Lig ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere şampiyon çıkmayacak. Ligden düşme ve lige çıkma olmayacak. Avrupa kupalarına katılma lig sıralamasıyla olacak. Bu karar ligdeki bütün kulüplerin de ortak kararıdır. Hayırlı olmasını diliyorum."