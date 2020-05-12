Rusya'da Kovid-19'la mücadelede yeni dönem: Önlemler gevşetiliyor

232 bin 243 vaka ile dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2. ülke konumuna gelen Rusya'da, Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi virüsle mücadelede yeni döneme girildi.

Kommersant gazetesinin haberine göre Kuban'da tüm tarım, sanayi ve iletişim işletmeleri bugünden itibaren yeniden işbaşı yaptı.

Kuban Bölge Valisi Benyamin Kondratyev'in açıklamasına göre inşaat şirketleri 23 Mayıs'tan itibaren çalışmalarına başlayacak iken, epidemiyolojik durumun el vermesi halinde turizm işletmelerinin 1 Haziran'da itibaren kapılarını açmasına izin verilecek.

Komsomolskaya Pravda gazetesi, Saratov Bölgesi'ndeki sanayi işletmelerindeki çarkların bugünden itibaren tam kapasiteyle dönmeye başladığını yazdı.

Moskova Bölgesi yönetimi de, üretim döngüsü sekteye uğrayan şirketlere çalışmalara başlama izni verdi.

Kovid-19'la mücadele önlemleri uyarınca tüm işçiler ve çalışanlar, iş yerinde kişisel koruyucu ekipman kullanmak ve sosyal mesafeyi korumak zorunda. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hijyen kurallarına uymayan işletmelerin kapatılacağını duyurmuştu.

Putin, dünkü toplantıda yaptığı açıklamada ülkede 6 haftayı aşkın süredir devam eden 'ücretli tatil' döneminin sona erdiğini ve tüm işletmelerin 12 Mayıs'tan itibaren çalışmalara başlayacağını açıklamıştı.

Rusya'nın bazı bölgelerinde maske rejimi başladı

Bu arada Moskova'da, Moskova Bölgesi ve Rusya'nın bazı bölgelerinde bugünden itibaren 'maske rejimi' başladı.

Buna göre Rusya vatandaşları için ticaret merkezleri, mağazalar, toplu taşıma araçları, taksi ve iş yerlerinde maske ve eldiven takmak zorunlu hale geldi.

Toplu taşımada bu kurala uymayanlara 5 bin ruble ceza kesilecek. Moskova sokaklarında maskesiz gezmenin cezası ise 4 bin ruble olacak.