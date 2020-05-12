Trabzonspor: Futbolcu kadromuz ve teknik heyetimizde koronavirüse rastlanmadı

Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak resmi internet sitesinde bir açıklama yayınladı.
Açıklamada "Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dendi.
Bilgilendirme | Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal🏡 (@Trabzonspor) May 12, 2020
Detaylar👉 https://t.co/7fzpZN02BB pic.twitter.com/mhErRRWIcJ
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