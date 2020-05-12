Trabzonspor: Futbolcu kadromuz ve teknik heyetimizde koronavirüse rastlanmadı

Trabzonspor futbolcu kadrosu ve teknik heyete yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını ve herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını bildirdi.

Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak resmi internet sitesinde bir açıklama yayınladı.

Açıklamada "Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dendi.

Bilgilendirme | Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.



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