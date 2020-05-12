Acun Ilıcalı: Türkiye'ye döneceğim haberi yanlış

Medya patronu Acun Ilıcalı, Türkiye'ye döneceğine dair haberlerle ilgili olarak açıklama yaptı. Bu haberleri yalanlayan Ilıcalı, "Bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye'ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı" dedi.