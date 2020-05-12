Acun Ilıcalı: Türkiye'ye döneceğim haberi yanlış

Survivor 2020 yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan medya patronu Acun Ilıcalı, ekibiyle birlikte Türkiye'ye döneceğine dair haberlerle ilgili olarak açıklama yaptı.
Söz konusu haberlerde, Ilıcalı'nın Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı bir yurtta 14 gün karantinada tutulacağı ifade ediliyordu.
Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Ilıcalı, "Türkiye'ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye'ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı" dedi.
Türkiye’ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye’ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı..— Acun Ilıcalı (@acunilicali) May 12, 2020
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