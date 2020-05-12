Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 894'e yükseldi

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 53 artarak 3 bin 894'e yükseldi. Son 24 saatte 1704 kişiye daha tanı kondu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısındaki artışın öngörülebilir sınırlarda olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 53 artarak 3 bin 894'e ulaştı.

24 saatte 37 bin 351 test yapıldı ve 1704 kişide koronavirüs tespit edildi. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 141 bin 475'e ulaştı.

Virüs nedeniyle tedavi gören 3 bin 109 kişi ise sağlığına kavuştu, böylece toplam iyileşen hasta sayısı 98 bin 889 oldu.

Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0naqY0mszC — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2020

​Konuya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka sayısındaki artışın öngörülebilir sınırlarda olduğunu belirtti.

Toplam vakaların yüzde 70'inin iyileştiğine dikkat çeken Koca, "Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım" dedi.