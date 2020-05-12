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    Almanya Başbakanı Angela Merkel

    Almanya koronavirüs nedeniyle kapatılan sınırları yeniden açmaya hazırlanıyor

    © REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
    Koronavirüs salgını
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    Almanya’da birçok siyasetçi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle komşu ülkelere kapatılan sınırların yeniden açılmasını istiyor. Sınırların adım adım açılması gerektiğini belirten Başbakan Merkel konunun yarın bakanlar kurulunda ele alınacağını söyledi.

    Almanya Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemlerinin daha fazla gevşetilmesini ve sınırların açılması gerektiğini söyledi.

    Fransa’da da normale dönüş adımlarının atıldığına işaret eden Laschet, Almanya’nın Kehl kenti ile Fransa’nın Strazburg kentini birbirine bağlayan 'Avrupa Köprüsünün' kapalı tutulmasının kendisine acı verdiğini belirtti.

    Başbakan Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nde (CDU) genel başkan adayı da olan Laschet, "Sınırların kapalı tutulması sonlandırılmalı, bu hafta Avrupa yeniden eski haline gelmeli" diye konuştu.

    Hükümetin diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Federal Meclis Grubu Başkanı Rolf Mützenich de Fransa, Lüksemburg ve Hollanda ile Almanya arasında karşılıklı ziyaretlerin yapıldığını anımsatarak, özellikle bu ülkelerle olan sınırların açılmasını talep ettiğini ifade etti.

    Hür Demokrat Parti Genel Başkanı Christian Lindner ise sınırların mümkün olan en hızlı şekilde yeniden açılmasını talep ederek, "Virüs artık sınırların kapatılması için bir sebep değil" değerlendirmesinde bulundu.

    Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanı Ralph Brinkhaus, sınırların yeniden açılması konusunda komşu ülkelerle Avrupa Birliği (AB) içinde bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, "Diğer taraf kapattığında bizim 'tek taraflı olarak gevşetiyoruz' dememizin bir anlamı yok" diye konuştu.

    Sınırlarda kontrollerin yapılmasını en son 15 Mayıs’a kadar uzatan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da seyahat kısıtlamalarının sınır bölgelerinde yaşayan insanlar için büyük zorluk teşkil ettiğinin bilindiği belirtildi.

    Almanya koronavirüs
    © AA /
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    Merkel'den komşu ülkelerle işbirliği vurgusu

    Açıklamada, İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in Başbakan Angela Merkel ile sınırların yeniden açılmasında dikkatli olunması gerektiği hususunda hemfikir olduğu kaydedildi.

    Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, Merkel, basına kapalı yapılan CDU/CSU Federal Meclis Grubu Toplantısı'nda sınırların yeniden açılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Merkel, sınırların adım adım açılması gerektiğini dile getirerek, sınır kontrollerine ilişkin düzenlemelerin komşu ülkelerle iş birliği içinde yapılmasını istedi.

    Bu konuda iki aşamalı bir sürecin işletilmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, konunun yarın bakanlar kurulunda ele alınacağını kaydetti.

    Alman basınında yer alan haberlerde, Başbakan Merkel’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile sınır kontrollerini görüştüğü belirtildi.

    Almanya, Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart’ta Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında kontroller yapmaya başlamıştı.

    Son olarak 15 Mayıs’a kadar uzatılan sınır kontrolleri çerçevesinde Alman vatandaşı olmayan veya Almanya’da oturma iznine sahip olmayanlar, geçerli bir sebebi bulunmadığı sürece ülkeye giriş yapamıyor. Mal ticareti veya çalışmak için sınırları geçmesi gerekenler ise bu uygulamanın dışında tutuluyor.

    Etiketler:
    Sınır, Koronavirüs, Alman
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