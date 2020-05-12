IMF Başkanı Georgieva: Birçok ülkeden gelen veriler beklenenden daha kötü

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, birçok ülkeden gelen ekonomik verilerin beklentilerden daha kötü olduğunu belirterek, "Büyük ihtimalle haziranda tahminlerimizde güncelleme yapacağız. 2020'ye yönelik beklentimiz biraz daha kötü olacak" dedi.