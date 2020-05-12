Rus uzman: Koronavirüse karşı bağışıklık geliştirmek vücudun durumuna bağlı

Moskova Seçenov Devlet Tıp Üniversitesi'nden patofizyoloji uzmanı Prof. Dr. Anton Yerşov, Rus devlet kanalı Rossiya 24’e konuk olduğu programda koronavirüse karşı bağışıklık kazanmanın şartının sağlıklı bir vücut olduğunu ifade etti.

Bunun için insanın kronik hastalıklarının asgari düzeyde olmaları, idealde ise hiç olmamaları gerektiğine dikkat çeken Yerşov, “Bu tür insanların normal bağışıklık üretmek için herkesten çok şansı olur” diye konuştu.

Az miktarda koronavirüs ile karşılaşacak olan kişilerde bağışıklık geliştirememe olasılığının bulunduğunu ifade eden Yerşov, ayrıca bağışıklık eksikliği olan kişilerin yeniden koronavirüse yakalanabileceklerini vurguladı.