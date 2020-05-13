DSÖ: Kuzey ve Güney Amerika kıtaları Kovid-19 salgınının merkez üssü haline geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkez üslerinin şu anda Kuzey Amerika ve Güney Amerika olduğunu söyledi.

Her iki kıtada vaka sayısının giderek arttığını dile getiren Harris, "Amerikaları şu an salgının merkez üsleri olarak nitelendirebiliriz" dedi.

Harris, en çok vakanın ABD’de görüldüğüne dikkat çekti.

John Hopkins Üniversitesi’in yayınladığı son verilere göre, ABD’deki Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 348 binin üzerinde, ölü sayısı ise 80 bin 706 kişi oldu.

Sözcü ayrıca Kovid-19 hastalığına neden olan Sars-Cov-2 virüsünün farklı yüzeylerde birkaç gün yaşayabildiğini, bu yüzden dezenfeksiyon ve el yıkamanın önemli olduğunu kaydetti.

Harris, temizlik işçilerinin koronavirüs ile mücadelede anahtar oyuncular haline geldiğini ifade etti.