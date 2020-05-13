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    ABD, nisanda 738 milyar dolarlık bütçe açığı verdi

    © Sputnik / Vladimir Trefilov
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüsün yeni merkezi ABD: Toplu mezarlar kazılıyor  (202)
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202005131042029103-abd-nisanda-738-milyar-dolarlik-butce-acigi-verdi/

    ABD federal hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, nisan ayında 738 milyar dolarlık bütçe açığı verdi.

    ABD Hazine Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

    Buna göre, 1 Ekim 2019'da başlayıp 30 Eylül 2020'de sona erecek 2020 mali yılının nisan ayında federal hükümetin bütçe açığı 738 milyar dolar olarak hesaplandı.

    Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 747.5 milyar dolar açık vermesi yönündeydi. Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 160.3 milyar dolarlık bütçe fazlası vermişti. Bütçe açığı, martta da 119 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

    Kovid-19 önlemleri harcamaları artırdı

    Hükümetin nisan ayında bütçe açığının artmasında, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle harcamaların geçen yılın aynı ayına göre yüzde 161.1 artışla 979.7 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.

    Aynı dönemde hükümetin gelirleri ise geçen yıla kıyasla yüzde 54.8 azalarak 241.8 milyar dolara geriledi. Daha önce 15 Nisan olarak belirlenen ancak Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Temmuz'a ertelenen vergi ödemeleri, bu ayda hükümetin gelirlerinin azalmasında etkili oldu.

    Bütçe açığı ilk 7 ayda toplam 1.48 trilyon doları buldu

    Ülkede 2020 mali yılının 7. ayı olan nisan ayı itibarıyla toplam bütçe açığı, 1.48 trilyon dolara ulaştı. Açık, geçen yılın aynı döneminde 530.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

    Mali yılın ilk 7 ayındaki harcamalar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29.3 artarak 3.32 trilyon dolara yükselirken, gelirler yüzde 9.7 azalışla 1.84 trilyon dolara geriledi.

    Kovid-19 ile mücadelenin bedeli yaklaşık 3 trilyon dolara ulaştı

    ABD hükümeti, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, bu zamana kadar 4 ayrı teşvik paketini hayata geçirmişti. İlk olarak 6 Mart'ta, 8.3 milyar dolar değerindeki teşvik paketini onaylayan hükümet, ardından 105 milyar dolar değerindeki ikinci teşvik paketini uygulamaya koymuştu.

    ABD tarihinin en büyük teşvik paketi olarak nitelendirilen 2.2 trilyon dolarlık üçüncü paket ise 27 Mart'ta hayata geçirilmişti. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, salgınla mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine ilave destek sunulması amacıyla hazırlanan 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını 24 Nisan'da onaylamıştı.

    Böylece, ABD hükümetinin Kovid-19 salgını ve ekonomik etkilerine karşı aldığı önlemlerin toplam tutarı yaklaşık 3 trilyon doları bulmuş oldu. Nisan ayı, teşvik paketleri kapsamında hayata geçirilen programların ilk kez başladığı ay olmuştu.

    Konu:
    Koronavirüsün yeni merkezi ABD: Toplu mezarlar kazılıyor  (202)
    Etiketler:
    ABD Hazine Bakanlığı, Bütçe açığı, Kovid-19, Koronavirüs, ABD
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