Çinli bilim insanları, koronavirüs nedeniyle kadınlarda infertilite olasılığına dikkat çekti

Çinli bilim insanları, Kovid-19'un kadın üreme organlarına bulaşabileceğini gösteren bilimsel bir çalışma yayınladı. Makalede, hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsünün infertiliteye yol açabilecek potansiyele sahip olduğu belirtildi.

Jining Tıp Üniversitesi Fizyoloji Bölümü'nden bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yumurtalık, rahim, plasenta ve kadın üreme sisteminin diğer organlarına bulaşabildiğini ortaya koyan bilimsel bir çalışma yayınladı.

Uzmanlara göre, sözkonusu organların hücrelerinin yüzeyinde patojenin giriş kapısı olan ACE2 proteini bulunduğundan, SARS-CoV-2 potansiyel olarak infertiliteye yol açabilir.

Rus bilim insanları, böyle bir olasılığı onaylamakla birlikte, birçok virüsün doğurganlık sorunlarına neden olduğunu ve SARS-CoV-2’nin bu aşamada sadece bir hipotezden ibaret olduğunu ve daha kesin sonuçlar için enfekte olan kadınların yanı sıra hamile kadınların sağlığının izlenmesi gerektiğini belirtti.

Rus uzmanlara göre, böyle bir olasılıkla ilgili henüz kesin veriler olmamasına rağmen SARS-CoV-2, Çinli bilim insanlarının yayınladıkları makelede belirtildiği gibi böyle bir potansiyele sahip.

Koronavirüs enfeksiyonunun kadınların üreme sistemi üzerindeki olası etkilerini araştıran uzmanlara göre patojen, koronavirüsün giriş kapısı olan ACE2 reseptörlerinin hücrelerinde çok sayıda bulunması nedeniyle genitoüriner sistemin organlarına nüfuz edebilir.

Kadınlarda bu tür reseptörlerin varlığıyla ilgili bilimsel literatürü analiz eden araştırmacılar, ACE2'nin foliküler gelişimi ve yumurtlamayı düzenlediği ve endometriyal doku ile embriyo gelişiminindeki değişiklikleri etkilediği sonucuna vardı. Buna göre, bu yapılar aracılığıyla koronavirüsle enfekte olma, kadınların üreme işlevlerini bozabilir.

Uzmanlar, SARS-CoV-2’nin yaygın ACE2 ekspresyonu yoluyla yumurtalık, rahim, vajina ve plasentaya bulaşabileceği, bunun da hastalar için infertilite tehdidi taşıdığı değerlendirmesi yaptı.

Ayrıca, kadın hamile ise regl döngüsünün bozulması, fetüste solunum sıkıntısı sendromu ve diğer patolojilerin de görülebileceğini belirten uzmanlar, iyileşmenin ardından kadınların doğurganlığının takip edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Uzmanlara göre, tam olarak hangi hasta gruplarında bu tür komplikasyonların gelişebileceği ve tedavi edilip edilmeyeceği hakkında somut bir şey söylemek için henüz çok erken.

Daha önce bilim insanları, SARS ve MERS koronavirüslerinin erkeklerde testislerin iltihaplanmasına neden olduğu ve bununla bağlantılı olarak hastalarda infertilite olasılığı konusunda uyarmıştı.