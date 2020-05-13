Kütahya'da bir mahalle ve dört sokak karantinaya alındı

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu, görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları üzerine Vali Ömer Toraman başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Perli mahallesi ile Gaybiefendi mahallesindeki Uğur, Kanal, Seyhan ve Kızılırmak sokaklarının 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Karantina kararı alınan yaklaşık 800 nüfuslu Perli mahallesinde giriş-çıkışlar gece yarısından itibaren kapatıldı.
Jandarma Komutanlığı ekiplerince mahalleye giriş yapılan 3 noktada demir bariyerler konularak karantina süreci başlatıldı.
Karantina uygulanmasının başlatıldığı Gaybiefendi mahallesindeki Uğur, Kanal, Seyhan ve Kızılırmak sokakları da polis ekiplerince giriş çıkışlara kapatıldı.
Karantina kararı verilen sokak ve mahallede vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Kütahya Valiliği koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı belirtildi.
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