Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ünal anlattı: Virüsün bulaşma oranının 1'in altına inmesi ne anlama geliyor?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Ünal, "Bulaşma oranı 1'in altına indi ne demek?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Başlangıçta virüsün bulaşma kat sayısı olan RO rakamından bahsetmiştik. Bu rakam virüs ilk ortaya çıktığında oran 8 civarındaydı. Bu, bir kişinin virüsü kaç kişiye bulaştırdığını gösteren bir orandı. İspanya ve İtalya'da bu oran 15-16'lara kadar çıktı.

Her bir kişi 15 kişiye bulaştırdı. Bizde her bir kişi 7-8 kişiye bulaştırdı. Hedef 2'nin altına gelmekti. Hele hele 1'in altına gelmekti. 1'in altına geldiyse virüsü kontrol altına almaya başladık demekti. 'Virüs ölmedi ama komada' deniliyor. Ama bence bir gözü açık bekliyor. Yumruklarımızı indirip ona yaklaşırsak üzerimize zıplayacak. Önümüzdeki 3-4 güne bakmak lazım. Eğer artış devam ederse o RO kat sayısındaki artış da geri döner. Bir başarımız var ortada."

'bugün rakamların bir öncekine göre daha düşük tarafta olacağını umuyorum'

"Önümüzdeki 3-4 güne dikkat çektiniz. Siz ne bekliyorsunuz?" sorusu üzerine ise Ünal, şunları kaydetti:

"Ben geçen hafta örneğini vermiştim. İki gün üst üste yüksek gitti ama döndü sonra geri. Ben bugün rakamların bir öncekine göre daha düşük tarafta olacağını umuyorum. Buradaki zik-zaklar doğrusal bir düzlemde olmaz."

Ünal, "Ne yaşanırsa bizim normalleşme sürecinden geri atmamız gerekebilir?" sorusuna "Bilimsel Danışma Kurulu içerisinde, halk sağlığı uzmanı olan arkadaşlarımız var. Onlar Sağlık Bakanlığı ile çok sıkı bir takip içerisinde. Orada hedef 1 ve altıydı. Eğer bu yeniden 2'ye doğru kıpırdama yaşanırsa o zaman arkadaşlarımız gerekli uyarılarını yapacaktır ve Bilim Kurulu tavsiyesi olarak gündeme gelecektir. Burada 3-5 gün sonra bile yorum yapmak çok zor. Önümüzde bir satranç tahtası var ve biz virüsle satranç oynuyoruz. Her hamlemiz sonrası virüs de bir hamle yapıyor" yanıtını verdi.

'Sıcak bir akşam günü parkta 8-10 kişi birlikte bir şeyler yerken çok keyif alabilir, ama inanın bunun bedelini tüm Türkiye öder'

Ünal şöyle devam etti:

"Bütün bu atılacak adımlar virüsle yaptığımız kavgaya bağlı. Şu anda virüse karşı tek silahımız; maske, sosyal mesafe, evden mümkün olduğunca çıkmamak ve el temizliğine dikkat etmek. Bunlar basit kural gibi geliyor ama hayat kurtarıcı. Ve bundan başka bir yol yok! Sıcak bir akşam günü parkta 8-10 kişi birlikte bir şeyler yerken çok keyif alabilir, ama inanın bunun bedelini tüm Türkiye öder."