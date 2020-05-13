28 yaşındaki sumo güreşçisi koronavirüsten öldü

Japonya Sumo Birliği’nden yapılan açıklamada, başkent Tokyo'daki bir hastanede tedavi gören 28 yaşındaki sporcunun, koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi.
Japanese sumo wrestler Shobushi dies at 28.https://t.co/QMD52mm6aC— Nikkei Asian Review (@NAR) May 13, 2020
20'li yaşlarda ilk ölüm
Genç ismin Japonya’daki profesyonel sumo liginden hayatını kaybeden ilk sporcu olduğu belirtilirken, ayrıca ülke genelinde koronavirüsten ölen 20'li yaşlardaki ilk hasta olduğu açıklandı.
2007'den bu yana profesyonel spor hayatını sürdüren Shobushi'ye nisan ayında koronavirüs teşhisi konmuştu.
Shobushi was well known for his comedy sumo act at special events.— Inside Sport Japan (@InsideSportJP) May 13, 2020
Photos from Feb 9th this year at the Kokugikan#Shobushi #sumo #covid19 #coronavirus #相撲 @takadagawa #高田川部屋 #相撲 #翔武士 pic.twitter.com/jqvhZONcD9
Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gelecek yıl 23 Temmuz-8 Ağustos tarihine ertelenmişti.
#Sumowrestler infected with #coronavirus has died— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) May 13, 2020
#Shobushi, #KiyotakaSuetake, #Covid_19 #Japan https://t.co/AXjZ1ji1Jk
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