Rusya, iki hastanede yangına yol açtığından şüphelenilen Aventa-M tipi solunum cihazlarının kullanımını askıya aldı

Roszdravnadzor, yangın çıkan hastanelerde kullanılan, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren üretilmiş olan Aventa-M tipi solunum cihazlarının kalite kontrol işlemine tabi tutulacağını belirtti.
St. Petersburg’un kuzeyinde yer alan Vıborskiy bölgesindeki Svyatiy Georgiy Hastanesi ile Moskova'nın kuzeyindeki Vuçetiç Caddesi'nde yer alan 50 numaralı kent hastanesinde çıkan yangınlarda toplam altı kişi ölmüştü.
Yangınların, tedavi gören koronavirüs hastalarına takılı solunum cihazlarının yanması sonucu çıkmış olabileceği ifade edilmişti.
ABD Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) Sözcüsü Janet Montesi, Rusya'nın ABD'ye tıbbi yardım kapsamında gönderdiği solunum cihazlarının, Rusya'da geçtiğimiz günlerde yangın çıkan hastanelerde kullanılan cihazlarla aynı model olduğunu, bu nedenle cihazları Rusya'ya geri göndermeye hazırlandıklarını söylemişti.
Rusya da, ABD tarafının iddiaların doğru olmadığı, tıbbi malzemelerin gönderilmeden önce incelendiği yanıtını vermişti.
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