Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: Kulüpler artık daha az para harcayacak

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gidişat çok da iyi değil. Bundan sonraki sezonlarda da bunun etkileri hissedilecektir. Kulüplerin kasasına fazla para girince çok harcanıyordu, şimdi az para girince az para harcanacak" dedi.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının futbola etkileriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Sözlerinin başında İtalya'da üç yıl boyunca futbol oynadığını hatırlatan Buruk, “Biz bir yandan Avrupa ve bir yandan da Türkiye’deki maçlara devam ediyorduk. Türkiye’de ilk vakanın görülmesiyle ‘Acaba İtalya gibi olur mu?’ diye içimizden geçirmeye başlamıştık. Bir yandan da işimize odaklanıyorduk. Ama Avrupa’dan gelen haberler de bizi korkutuyordu. İtalya’da 3 sene yaşadım. Oradaki dostlarımdan sürekli bilgi alıyordum. Türkiye için de böyle bir tablo olmaz inşallah diye dua ediyorduk ve nitekim de olmadığını gördük" diye konuştu.

Dünya gazetesinden Ceyhun Kuburlu'ya konuşan Buruk, kendi sahalarında oynadıkları UEFA Avrupa Ligi son 16 maçını da değerlendirdi. Buruk şu ifadeleri kullandı:

'Milli maç gibiydi'

“Aslında biz kulüp olarak sahamızda çok yüksek seyircili maçlar oynamıyoruz. Ama öyle bir atmosfer vardı ki o gün gerçekten de son seyircili maç gibiydi… Başkanımızın maç öncesi yaptığı açıklamalar Avrupa kupası maçımızı adeta bir Milli maç havasına kattı. Tribünlerdeki seyircilerden de bu anlaşılıyordu. Maçın geliri de Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmıştı. Maçı kazanmış olmak ve Avrupa’da yolumuza devam ediyor olmak bizim için çok önemliydi. Ama tabi ki her şeyin başı sağlık.”

Futbol endüstrisinin durumu

Futbol endüstrisinin zor bir döneme girdiğini anlatan Okan Buruk, şöyle devam etti:

“Elbet bu günlerde geçecek eski günlerimize kavuşacağız. Ancak birçok sektör de olumsuz etkilenecek. Bunların başında da futbol geliyor. Bugün kulüplerin kasasına para girmiyor. Yayıncı kuruluş ödeme yapmıyor, maç günü geliriniz yok. Futbolcular da para kazanamıyor. Gidişat çok da iyi değil. Bundan sonraki sezonlarda da bunun etkileri hissedilecektir. Kulüplerin kasasına fazla para girince çok harcanıyordu, şimdi az para girince az para harcanacak. Doğru transferler ve paranızı doğru kullanmanız gerektiği bir döneme doğru gidiliyor. Başakşehir benim 8. kulübüm. Artık kulüplerin altyapıya yatırım yapması gereken bir dönem. Ancak önce altyapının da altyapısını oluşturmalı. Her yıl kulüpler bir futbolcu çıkarmalı en az."