Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 952'ye yükseldi

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 58 artarak 3 bin 952'ye yükseldi. Son 24 saatte 1639 kişiye daha tanı kondu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımdaki hasta sayısının ilk kez 1000'in altına düştüğünü kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 3 bin 952'ye ulaştı.

24 saatte 33 bin 332 test yapıldı ve 1639 kişide koronavirüs tespit edildi. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 143 bin 114 oldu. Virüs nedeniyle tedavi gören 2 bin 826 kişi ise sağlığına kavuştu, böylece toplam iyileşen hasta sayısı 101 bin 715'e yükseldi.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000’i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz:

Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/8Ywihrmq5V — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 13, 2020

'Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1000'in altına düştü'

​Rakamlara ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1000'in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100 bini aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1.5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1.5 metre sosyal mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım" dedi.