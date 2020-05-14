İstanbul'da bulunan 100’den fazla Ukraynalı özel bir seferle ülkelerine dönüyor

Ukraynalı yetkililer, Kovid-19 pandemisi nedeniyle diğer ülkelerde bulunan vatandaşlarını 14 günlük zorunlu karantinaya alma koşuluyla özel seferlerle tahliye etmeye devam etme kararı almıştı.

Ukrayna’nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun Facebook hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“109 Ukrayna vatandaşının yanı sıra Ukrayna’da oturma izni bulunan 18 yabancı ülke vatandaşı SkyUp Havayolları’nın özel seferiyle İstanbul’dan havalandı. Eve dönenler arasında özellikle öğrenciler, sporcular ve tedavi için Türkiye’ye giden Ukraynalılar bulunuyor. Ayrıca, uçakta sahipleriyle birlikte seyahat eden üç tane dört ayaklı yolcu da bulunuyor: Tyson, Fanny ve Gabriel.”

Daha önce, Ukrayna hükümeti vatandaşların oto izolasyona uymalarını sağlamak için "Evde hareket" adıyla elektronik kontrol uygulaması başlatmıştı. Uygulamayı yükleyemeyenler özel olarak hazırlanmış yerlerde yaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yayınladığı son verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 400 bine ulaşırken, virüs nedeniyle 292 bin 893 kişi hayatını kaybetti.