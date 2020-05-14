61 yıllık evli çift koronavirüse aynı gün yenik düştü

St. Louis Post-Dispatch’ın aktardığına göre, 61 yıldır evli olan Patricia ve Bill Olwig’ler son yıllarında huzurevinde bulunuyorlardı. Çiftte aynı gün içinde öksürük ve ateş gibi ilk hastalık belirtileri göstermeye başladı. Bill, kısa süre sonra, durumu kötüleşince hastaneye kaldırıldı, 6 saat sonra Patricia de onu takip etti.

Yapılan koronavirüs testi her ikisinde de pozitif çıktı. Çift, suni solunum cihazlarına bağlandı.

Çocukları, onlar için bir rahip çağırdı. Yapılan duayı, aralarında çocuklar ve torunlar olmak üzere 30’dan fazla kişi video konferans yoluyla takip etti.

Sağlık uzmanları, yakınlara suni solunum cihazlarının kapatılmasını tavsiye etti. Kısa süre sonra önce Bill’in, 40 dakika sonra da Patricia’nın öldüğü bildirildi.

William “Bill” Olwig, 85, and Patricia “Pat” Olwig, 83, died from #coronavirus complications, less than an hour apart. The couple wed in May 1959 and they enjoyed nearly 61 years of marriage while raising seven children. https://t.co/MSMDlhSziR — Bruce Bourgoine (@BruceBourgoine) May 10, 2020

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