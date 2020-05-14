Rus Dışişleri, FT ve NYT'den Rusya'daki Kovid-19 vakalarına ilişkin iddialarını reddetmelerini talep edecek

Daha önce, Rus Devlet Duması Komisyonu, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Financial Times (FT) ve New York Times'a (NYT) karşı Rusya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ilgili yayınladıkları asılsız haberlerden dolayı akreditasyonlarının iptali de dahil olmak üzere bir dizi tedbir alınmasını istemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, FT ve NYT'Ye Rusya’daki Kovid-19 vakalarına ilişkin yayınladıkları asılsız haberleri yalanlamalarını talep eden mektuplar hazırlandığını belirtti.

Sputnik muhabirinin konuya ilişkin sorusunu Zaharova, "Mektuplar yarın ABD ve İngiltere’deki büyükelçiliklerimiz tarafından baş editörlere iletilecek" şeklinde yanıtladı.

Daha önce FT, Rusya'daki Kovid-19 ölümlerinin resmi istatistiklerden yüzde 70 daha yüksek olabileceğini yazmıştı. Resmi verilere göre, nisan ayında Moskova ve St. Petersburg'da Kovid-19'dan toplam 629 kişi öldü.

Ancak FT, kendi yaptığı analize dayanarak her iki şehirde nisan ayında son beş yıla göre yüzde 72 daha fazla kişi öldüğünü ileri sürerek Moskova’da 1841, St. Petersburg’da ise 232 kişinin öldüğünü iddia etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya'nın resmi istatistikleri hiçbir zaman manipüle etmediğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Rusya temsilcisi ise Rusya’da Kovid-19 ölümlerinin bilinçli bir şekilde az gösterildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.