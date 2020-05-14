Ünlü Rus doktor: Gelecekte Kovid-19'dan daha ölümcül bir pandemi yaşanacak

Ünlü Rus doktor Aleksandr Myasnikov, gelecekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden daha ölümcül bir pandemini yaşanacağı öngörüsünde bulundu.

Komsomolskaya Pravda gazetesine demeç veren Myasnikov, tüm dünyaya yeni tip koronavirüs pandemisi için uyarıda bulundu.

Günümüzde yaşanan pandemi sürecini 'daha büyük pandemi öncesindeki tatbikat' olarak niteleyen Myasnikov, "Dünya, eylemler geliştirmeli. Bu pandemi, dünyanın buna hazır olmadığını gösterdi" dedi.

Rus doktor, birçok epidemiyoloğun ve viroloğun daha tehlikeli salgınların yaşanacağı öngörüsünde bulunduğuna dikkat çekerek, "Herkes, bunun hiç kuşkusuz yaşanacağını yazıyor. Ne zaman yaşanacağı ise soru işareti. İnsanlığın mevcut durumdan ders çıkarmaktan başka çıkış yolu yok" ifadelerini kullandı.

Son verilere göre dünyadaki toplan Kovid-19 vaka sayısı, 4 milyon 250 binin üzerine çıktı. Yaklaşık 300 bin kişi hayatını kaybederken iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 500 bini geçti.