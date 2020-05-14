Fransa'da, 'aşı ilk ABD'ye satılacak' diyen ilaç şirketine tepki

Frasna hükümeti, olası bir koronavirüs aşısını ilk olarak Amerikalılara satacağını duyuran ilaç şirketi Sanofi'ye tepki gösterdi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına karşı henüz etkinliği kanıtlanmış bir aşı olmasa da, bulunması halinde nasıl paylaşılacağına ilişkin tartışmalar giderek artıyor. Bunun son örneği Fransa’da yaşandı.

Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin “Aşı ilk Amerikalılara satılacak” açıklaması hükümetin tepkisini çekti. Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher, bunun ‘kabul edilemez’ olduğunu belirtti.

Sud Radyo’ya konuşan Pannier-Runacher, “Mali nedenlerden dolayı herhangi bir ülkeye imtiyazlı erişim sağlanması kabul edilemez” dedi.

Firmayla iletişim kurduğunu belirten Pannier-Runacher, “Sanofi’nin Fransa yöneticisi, aşının her ülkeye ve elbette, üretim tesisleri burada olduğu için Fransa’ya da sağlanacağına dair bana onay verdi” ifadelerini kullandı.

Sanofi'nin İngiltere vatandaşı olan Yönetim Kurulu Başkanı Paul Hudson, koronavirüs aşısının önce Amerikalılara verileceğini söylemiş, hatta ABD ile bir ön anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu. Hudson, "ABD hükümeti riskleri paylaşma konusunda yatırım yaptığı için ön siparişte de en büyük hakka sahip" demişti.

Sanofi, nisan ayında İngiliz GlaxoSmithKline firmasıyla birlikte virüs üzerinde çalışmaya başladı ancak henüz aşı denemeleri gerçekleşmedi.

ABD'nin Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA) bu araştırmalara yaptığı yatırım nedeniyle Sanofi önceliği ABD’ye vermek istiyor.