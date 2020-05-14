Selvi: Demet Akalın'a bir iyi, bir de kötü haberim var

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Demet Akalın ne zaman şarkı söyleyecek' başlığıyla yayımlanan yazısında şarkıcılar Demet Akalın, Cenk Eren ve Işın Karaca'nın "Artık sahne almak istiyoruz" şeklindeki açıklamalarını hatırlattı.
"Kendi halinde bir siyasi kulis yazarıyım. Bendeniz’le aralarındaki kavgaya girmek istemem. Ama birçok sanatçı sahnelerin açılmasını bekliyor. Biz de onları dinlemeyi özledik. Başta Demet Akalın olmak üzere, sanatçılarımıza bir iyi, bir de kötü haberim var. Önce iyi haberden başlayayım. 1 Haziran’da oturma düzeni olan konserler başlıyor. Kötü haber ise, oturma düzeni olmayan yerlerdeki konserler için 1 Temmuz’u bekleyecekler. Ondan sonra eller havaya durumu."
'Barolarla ilgili yeni gelişmeler var'
Selvi, yazısında barolarda yapılması planlanan sistem değişikliğine de değindi. Düzenlemenin ilginç bir hal aldığını belirten Selvi, şunları kaydetti:
"Barolarla ilgili düzenleme ilginç bir hal aldı. Salı günü AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alternatif baro ve tekli baro sistemleriyle ilgili bir sunum yapıldı. Biliyorsunuz baroların seçim sistemi ve temsil oranlarını değiştiren bir düzenleme yapılıyordu. Tek baro korunacak ancak nispi seçim sistemi getirilecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta gece yarısı çoklu baro sistemi üzerinde de çalışılsın talimatını verince pazartesi günü AK Parti’nin hukukçu kurmayları toplandı. Salı günü de MYK’da her iki alternatifle ilgili bir sunum yapıldı. Erdoğan, çoklu baroya imkân tanıyan bir sistem üzerinde yoğunlaşılması talimatı verdi. Örneğin bin üyeyi bulanın alternatif baro açması gibi 4 alternatif üzerinde duruluyor."
'Birileri fena işletmiş'
Türk Mimar ve Mühendis Odalarıyla ilgili düşünülen değişikliklerle ilgili ulaştığı bilgileri paylaşmaya çalıştığını, delege sayısı ve şubelerle ilgili bilgilerde ise TMMOB'un resmi internet sitesindeki verileri esas aldığını belirten Selvi, şöyle devam etti:
TMMOB’nin bazı yöneticileri verdiğim bilgilerden yararlanmak ve meslektaşlarını aydınlatıcı bilgiler vermek yerine üst bir dil kullanarak, suçlamayı tercih ediyorlar. Üstenci bir dil kullanıyorlar. Rahatsız edici bir üslup sorunları var. Gazeteci kulis verir, haber yapar. Gerisi siyasi iradenin ve meslek kuruluşlarının işidir.
Bunu yapan TMMOB yöneticilerinin kendi resmi internet sitesine bakmadıkları anlaşılıyor.
- Delege sayısı ve şubelerle ilgili bilgi TMMOB’nin resmi internet sitesinde yer alıyor.
- Taslak bizim elimizde diyorlar. Bir taslak oluşmadı ki elinizde olsun. Belli ki birileri sizi fena halde işletmiş."
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