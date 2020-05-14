AVM’lere ilk üç günde 3.4 milyon kişi gitti

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, 11 Mayıs'ta açılan Türkiye genelindeki toplam 420 AVM'yi ilk üç günde toplamda yaklaşık 3 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve normalleşme adımlarından ilki olarak 11 Mayıs'ta açılan AVM'lere ilk üç günde toplamda yaklaşık 3 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiğini açıklandı.

Sözcü'ye konuşan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, ziyaretçi sayısının ortalama dörtte birinin İstanbul’dan geldiğini söyledi. Altaş’ın paylaştığı bilgilere göre, ilk gün 1 milyon 226 bin, ikinci gün 1 milyon 100 bin olan AVM’lerdeki ziyaretçi sayısı üçüncü gün 1 milyon 180 bin oldu. Salgın öncesinde normal bir günde AVM’leri ortalama 6.5 milyon kişi ziyaret ediyordu.

AVM’lerde mağazaların yaklaşık 40’ının açıldığını belirten Altaş, toplamda 150 bin çalışanın da AVM’lerde iş başı yaptığıni belirtti.

Altaş, kapalı olan 16 AVM’nin ve mağazaların çoğunun Ramazan Bayramı sonrası açılmasını beklediklerini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle AVM’lerin çoğu mart ayından itibaren kapılarını kapatmıştı. Hükümet, 11 Mayıs itibarıyla AVM’lerin önlem alarak açılabileceği yönünde tavsiye kararı almıştı.