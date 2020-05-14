Yeni Zelandalı belediye başkanı, salgın tedbirlerinin gevşetilmesini bungee jumping yaparak kutladı

Salgını kontrol altına aldıktan sonra alarm seviyesini ikinci kademeye düşüren Yeni Zelanda’da Queenstown Lakes bölgesinin Belediye Başkanı Jim Boult sıradışı bir kutlamaya imza attı.

Sabahın erken saatlerinde bungee jumping meraklılarının gözde mekânı Kawarau Köprüsü’ne gelen Boult, ilk atlayışı gerçekleştirdi.

The mayor of Queenstown, New Zealand, celebrated the nation’s easing of COVID-19 lockdown restrictions by bungee jumping as businesses were permitted to reopen across the country. https://t.co/AdUv6FGz3f pic.twitter.com/b3MdvBjCGx — ABC News (@ABC) May 14, 2020

En son 10 yıl önce bungee jumping yaptığını söyleyen Boult, karantina tedbirlerinin gevşetilmesiyle bölgede turizmin tekrar canlanmasını umduğunu söyledi.

Boult, “Bölgemizde bu kadar çok işletmenin tekrar açıldığını görmek harika. Her ne kadar bunlar bölgedeki tüm işletmeler için zor zamanlar olsa da alarm seviyesinin ikinci kademeye indirilmesini ve işletmelerin ihtiyatlı bir şekilde yeniden açılmasına izin verilmesini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Yeni Zelanda’da yeni vaka tespit edilmemesi üzerine salgın alarmı üçüncü seviyeden ikiye indirilmiş, bu da işletmelerin yeniden açılmasına ve kurallara uyulduğu takdirde bölgeler arası seyahatlerin yapılmasına olanak tanımıştı.