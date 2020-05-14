Beşiktaş Başkanı Çebi’nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumuyla ilgili olarak yeni bir açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs'ta BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır" dendi.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme



👉🏻 https://t.co/jpVnLCyTFB pic.twitter.com/C2aSByJr8d — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 14, 2020

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