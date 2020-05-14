Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4007'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 4007'ye ulaştı.

24 saatte 34 bin 821 test yapıldı ve 1635 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 144 bin 749 oldu. Virüs nedeniyle tedavi gören 2 bin 315 kişi ise sağlığına kavuştu, böylece toplam iyileşen hasta sayısı 104 bin 030'a yükseldi.

Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/9SgI6QMyoR — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 14, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni rakamlara ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada toplam test sayısının 1.5 milyonu aştığını vurguladı. Koca, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı yüzde 71.8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1.5 metre Sosyal Mesafe" dedi.