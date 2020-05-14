ABD, ‘bazı ülkelerden’ Kovid-19 yardımının tehlikeleri konusunda uyardı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clarke Cooper, bazı ülkelerin yaptığı yardımın 'borç tuzağı' diplomasisi olduğunu ileri sürerek, ABD'nin 'zarar veren ilave şartlar' ileri sürmeden yardım sağladığını ve genel olarak vasallardan ziyade ortaklara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Cooper, Washington’da düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Bu zor zamanlarda, ne yazık ki, virüsten etkilenen ülkelerdeki durumdan dürüst olmayan bir şekilde yararlanmaya çalışan vicdan yoksunu devletler ve onların maşaları bulunabiliyor. Ortaklarımız kendilerine şu soruyu sormalıdır: Bu devletlerin bazılarından gelen fedakarlık yardımı mıdır?”

Hangi ülkeleri kastettiğini belirtmeyen Cooper, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Egemenlik kaybı ve kaynakların götürülmesi için yapılan yardım veya ‘borç tuzağı’ diplomasisi, kritik malzeme veya IT altyapısında hak kaybına yol açan, casusluk veya açık hırsızlık yoluyla fikri mülkiyetin sömürülmesi için kullanılan yardım, yardım ve destek değildir ve reddedilmesi adildir.