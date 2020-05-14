Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 80 bini aştı: 2 bin 644 kişi yaşamını yitirdi

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 705'e yükseldi.

Salgın sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 644'e çıktı.

Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 27 bin 524’e yükseldi. Maharaştra’yı 9 bin 674 vakayla Tamil Nadu, 9 bin 267 vaka ile Gucerat eyaletleri izledi.

Göçmen işçilere tahıl yardımı

Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, 80 milyon göçmen işçi için 463 milyon dolar değerinde tahıl yardımı sağlanacağını ve yardımın 2 ay boyunca süreceğini kaydetti.

Hindistan’da 25 Mart’tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla on binlerce göçmen işçi, evlerine dönebilmek için yollara düşmüştü.

Durumları kötü olan göçmen işçilerin yeteri kadar yiyecek ve su olmadan yürüyerek evlerine ulaşmaya çalışması, ülke çapında kızgınlığa sebep olmuştu.

Geri dönüş yolculuğunda çok sayıda göçmen işçi, çeşitli sebeplerle yaşamını yitirmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında 265 milyar doların üzerinde ekonomik yardım paketi sağlanacağını duyurmuştu.

Modi, yardım paketinin işçiler, çiftçiler, küçük işletmeler ve vergi mükellefleri için olduğunu söylemişti.