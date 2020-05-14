Rus doktorlar Kovid-19’ da en tehlikeli kronik hastalıkları sıraladı

Rusya’daki 3 hastanenin başhekimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonuna yakalanan hastaları tehdit eden en tehlikeli beş kronik hastalığı sıraladı.

Aralarında Moskova Bölgesi’nin Kommunarka kentindeki 40 no.lu hastanenin başhekimi Denis Protsenko’nun da bulunduğu Rus başhekimler, Rus gazeteci Andrey Krasovskiy’in çektiği film kapsamında katıldıkları röportajda Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanan hastaları tehdit eden en tehlikeli beş kronik hastalığı anlattı.

Russia Today’in (RT) Youtube kanalında yayınlanan filmde başhekimler, koronavirüs enfeksiyonuna yakalanan hastalar için kritik olabilecek kronik hastalıkları sıraladı.

Kan hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklar

Kommunarka’daki pandemi hastanesinin başhekimi Protsenko, hastalığı en ağır geçirenlerin kan hastalıkları bulunan hastalar olduğunu vurguladı.

Moskova Pirogov 1 No.lu Şehir Hastanesi başhekimi Aleksey Svet de kan hastalıklarının diğerlerine göre öne çıktıklarını, bununla birlikte Kovid-19’un nörolojik sorunları bulunan hastalar için de tehlikeli olabileceğini ifade etti.

Diyabet ve obezite de risk grubunda

Protsenko, koronavirüsün diyabet hastaları ve kronik kalp yetmezliği olan yaşlılar için ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çekti, 52 No.lu Klinik Şehir Hastanesi başhekimi Maryana Lıysenko ise obezite hastalarının da risk grubuna dahil olduklarını aktardı.

Daha önce Moskova Domodedovo Merkez Şehir Hastanesi başhekimi Andrey Osipov, Kovid-19’un oldukça saldırgan bir hastalık olduğunu anlatarak, enfeksiyonun tehlikeli yanını hastanın durumunun beklenmedik bir şekilde kötüleşebilmesi ve 1 gün içinde suni solunum cihazına bağlanacak hale gelmesi olarak tanımlamıştı.

Rusya’daki ölüm oranlarının düşük olmasının nedeni...

Pandemi hastanesi başhekimi Protsenko, Rusya’da Kovid-19 ölüm oranlarının düşük olmasının, Rus doktorların İtalya’nın deneyimini dikkate almış olmasından kaynaklandığını belirtti.

“İtalya’ya teşekkürler. Bize tehlikenin tamamını göstermiş oldu” diyen Protsenko, salgının gelişmesi ile ilgili çıkarım yapmak ve iyimser tahminlerde bulunmak için henüz erken olduğunu vurguladı.

Rusya’daki vakaların yarısının gerçekleştiği Moskova’daki sağlık sisteminin hastaların çoğu için hazır durumda olduğunun anlaşıldığına dikkat çeken Protsenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buradaki meselemiz kimin suni solunum cihazına bağlanıp kimin bağlanmayacağı değil, Moskova’da böyle bir sorun yok, çünkü biz hazırlanmayı başardık.”

Rus doktor, Batı basınının Rusya’daki ölüm oranının gösterilenden daha fazla olduğu şeklindeki iddialarını kastederek, “Ama nedense bu kısmı es geçip, ‘istatistiklerle hokkabazlık yapıyorsunuz’ demek daha kolaylarına geliyor” ifadelerini kullandı.