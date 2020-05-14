Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4.5 milyonu geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 500 bin 850'ye çıktı.

Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de 1 milyon 448 bin 460 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla İspanya (272 bin 646), Rusya (252 bin 245), İngiltere (233 bin 151), İtalya (223 bin 96), Brezilya (197 bin 838), Fransa (178 bin 878) ve Almanya (174 bin 636) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı son verilerde 144 bin 749 olarak açıklandı.

Virüs bulaşan 1 milyon 691 bin 647 kişi iyileşirken, 2 milyon 507 bin 152 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 2,5 milyonu aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 2 milyon 501 bin 185'e ulaştı. Tedavi gören vakaların 2 milyon 455 bin 606'sında hastalık belirtileri hafif seyrederken, 45 bin 579 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının giderek yükselmesi ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artıyor.

ABD, tedavi altındaki 1 milyon 46 bin 994 kişi ile aktif hasta sayısı en fazla ülke olurken, onu 199 bin 193 ile İngiltere, 196 bin 410 ile Rusya, 104 bin 396 ile Brezilya, 91 bin 840 ile Fransa, 76 bin 440 ile İtalya, 58 bin 845 ile İspanya, 51 bin 372 ile Hindistan, 49 bin 813 ile Peru ve 37 bin 641 ile Hollanda izledi.

Türkiye'de hasta sayısı azalıyor

Türkiye'de tedavi gören hasta sayısı, iyileşenlerin sayısının 24 Nisan'dan itibaren yeni vaka sayısını geçmeye başlamasıyla düşme eğilimine girdi. Tedavisi süren hastaların sayısı 24 Nisan'da 80 bin 575 iken, bu sayı 14 Mayıs itibarıyla 36 bin 712'ye kadar geriledi.

Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı, 7 Nisan’da 1 milyonu, 18 Nisan’da 1,5 milyonu, 30 Nisan’da ise 2 milyonu aşmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 4 milyon 492 bin 938'e ulaşırken, virüs nedeniyle 301 bin 51 kişi hayatını kaybetti.