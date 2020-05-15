Bakan Selçuk: Olgunlaşma enstitüleri 1 ayda 20 milyon maske üretti

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "İnsanımızın salgından korunması için gece gündüz demeden adeta bir fabrika hızında çalışan halk eğitim merkezlerimiz ve olgunlaşma enstitülerimiz 1 ay içinde 20 milyon maske üretti." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, "Bu gurur hepimizin." diyerek emeği geçenleri kutladı.
İnsanımızın salgından korunması için için gece gündüz demeden adeta bir fabrika hızında çalışan Halk Eğitim Merkezlerimiz ve Olgunlaşma Enstitülerimiz 1 ay içinde 20 milyon maske üretti.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 14, 2020
Bu gurur hepimizin... Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. pic.twitter.com/rZdr5Ycvbi
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