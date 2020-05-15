Bakan Selçuk: Olgunlaşma enstitüleri 1 ayda 20 milyon maske üretti

İnsanımızın salgından korunması için için gece gündüz demeden adeta bir fabrika hızında çalışan Halk Eğitim Merkezlerimiz ve Olgunlaşma Enstitülerimiz 1 ay içinde 20 milyon maske üretti.



Bu gurur hepimizin... Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. pic.twitter.com/rZdr5Ycvbi