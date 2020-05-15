Rus Dışişleri'nden Stoltenberg'in 'dezenformasyon' iddialarıyla ilgili yorum

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamda, "Salgın bağlamında Rusya’ya yönelik dezenformasyon kampanyasına start verildiği artık herkes tarafından anlaşılmıştır. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in bugün net bir şekilde bu kampanyanın yönünü belirlemiştir: Rusya ve Çin, koronavirüs salgını koşullarında büyük miktarda dezenformasyon yayarak böylelikle dünya düzenini değiştirmeye çalışıyormuş" ifadelerini kullandı.

Zaharova, "Bu arada, Bloomberg’in ‘Uzmanlar, koronavirüsün neden daha fazla Rus öldürmediğini bilmek istiyor’ başlığıyla yazı yayınlayadığı bir dünya düzeninde her şeyin yolunda olduğundan emin değilim" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İtalyan la Repubblica gazetesine açıklamasında, Rusya ve Çin’i, koronavirüs salgını koşullarında NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri üzerinde etkisini artırmak ve bu ülkeleri istikrarsızlaştırmak için dezenformasyon yaymakla suçlamıştı.

Daha önce Avrupa Birliği’nin ‘dezenformasyon’ suçlamalarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerinin Rusya’nın koronavirüs salgınıyla ilgili dezenformasyon yaydığı yönünde tek bir delil sunmadığına dikkat çekmişti.