Maden ocağındaki 8 işçi Kovid-19'a yakalandı, çalışanlar karantinaya alındı

Kastamonu'daki bir maden ocağında bazı işçilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, madende çalışan işçiler yurtta karantinaya alındı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında 8 işçide yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine ilk olarak maden ocağında çalışan 8 işçi, geniş güvenlik önlemleri altında Kastamonu'ya getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Şeyh Şabanı Veli Yurdu'nda karantinaya alındı.

Ardından Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, işçilerle temas halinde olduğu düşünülen 117 işçinin de karantinaya alınmasına karar verdi.

117 işçi, güvenlik önlemleri altında Hanönü ilçesinden Kastamonu'ya getirilerek Şeyh Şabanı Veli Yurdu'nda karantina altına alındı.