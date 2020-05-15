Tunceli'de caddelerde maskesiz dolaşmak yasaklandı

Tunceli Valisi Tuncay Sonel başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik yeni kararlar aldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, araçların ilçelerden tedarik, üretim zinciri ve sağlık dışında çok zorunlu haller olmadıkça il merkezine gelmelerine 2 Haziran 2020 tarihine kadar müsaade edilmeyeceği aktarılırken, merkez ve 7 ilçede çalışan tüm kamu görevlilerinin il dışına gidip gelmelerine de aynı tarihe kadar izin verilmeyeceği belirtildi.

Daha önce getirilen Pertek ve Çemişgezek'ten feribotla Elazığ'a geliş gidişlere yönelik kısıtlamada 2 Haziran'a kadar uzatıldı.

Açıklamanın devamında, "Zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacak vatandaşların, kendilerinin ve diğer vatandaşların sağlığı için Kent Meydanı, Cumhuriyet , Hürriyet, İnönü, Nupelda Ayaz Güloğlu, Boysan, Mehmet Karaman, Ali Demir Caddeleri, Sanat Sokağı, Palavra Meydanı, Dar Sokak, Çaykeyfi Sokağı, Kıbrıs Sokak, Ata Sokak, Kent Müzesi Önü, Otogar, Muhlis Akarsu Caddesi, Tunceli-Elazığ Karayolu Atatürk Mahallesi (Eğitimciler Kavşağı- SGKKavşağı arasında kalan bölge) gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde maske kullanmalarının zorunlu olmasına 2 Haziran 2020 tarihine kadar karar verildi. Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere, toplu bayramlaşma ziyaretlerinin ve programlarının yasaklanmasına, mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine 2 Haziran 2020 tarihine kadar kararlaştırıldı" ifadeleri yer aldı.