Rusya'da geliştirilen Kovid-19 aşısının eylülde tescil edilmesi planlanıyor

Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Genel Müdürü Rinat Maksyutov, Rusya’da genetik teknolojilerinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı toplantıda, ülkede geliştirilen Kovid-19 aşısında gelinen son durumu aktardı.

Maksyutov, aşının bitmiş halinin etkinliği ve güvenliğine yönelik klinik öncesi çalışmaların haziranda tamamlanacağını belirterek, "Klinik çalışmaların ilk iki aşamasında toplamda 300 gönüllü üzerinde test etmeyi, bu yılın eylül ayında da bu aşıyı tescil ettirmeyi planlıyoruz" dedi.

Toplantıya katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Çok umuyorum ki, koronavirüs aşısının tescili eylülde gerçekleşir. Yalnızca fikri mülkiyet konusunu iyi düşünün, kesinlikle önceden sağlanması gerekir" ifadelerini kullandı.