Rus antikor testi dünyanın en iyilerinden biri seçildi

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için geliştirilen antikor testinin, deneyler sonucu dünyanın en iyilerinden biri seçildiği bildirildi.

Rusya Moleküler Biyoloji Enstitüsü Direktörü Aleksandr Makarov, ABD'de antikor testlerinin etkinliğinin değerlendirildiği uluslararası karşılaştırmalı araştırmada, Rusya’da geliştirilen antikor testinin sıralamanın üst kısmında gösterildiğini belirterek, "İlk iki sırayı paylaştı" dedi.

Makarov, Rus testinin koronavirüsü yenen 100 kişiden 99'unda antikor tespit ettiğini ve neredeyse hiç yanıltıcı sonuç vermediğini kaydetti.

Rusya Moleküler Biyoloji Enstitüsü ve Hematoloji Ulusal Tıbbi Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen test, 1 Mayıs’ta Rusya Federal Sağlık Denetleme Servisi (Roszdravnadzor) tarafından tescil edilmişti.