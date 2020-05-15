Rusya’da bir günde 10 bin 598 yeni koronavirüs vakası 

Rusya’da bir gün içinde 10 bin 598 yeni koronavirüs vakası görüldü. Böylelikle salgının başından beri ülkede görülen vakaların sayısı 262 bin 843’e yükseldi.

Rusya’da son bir günde koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin sayısı 10 bin 598 olarak açıklandı. Yeni vakaların 4 bin 748’i salgının merkezi konumunda olan başkent Moskova’da görüldü.

Ülkede son bir günde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 113 olarak kayıtlara geçti. RBK gazetesine göre bu, salgının başından beri bir günde görülen en yüksek can kaybı oldu.

Rusya’da dün bir günde belirlenen yeni koronavirüs vakalarının sayısı 2 Mayıs’tan beri ilk defa 10 binin altına düşmüş, 9 bin 974 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede şimdiye dek bir günde tespit edilen en yüksek yeni vaka sayısı ise 11 Mayıs’ta görüldü. 11 Mayıs’ta 11 bin 656 koronavirüs pozitif kişi saptandı.

Rusya’da altı hafta uygulanan sıkı sokağa çıkma kısıtlamaları bir derece gevşetilmiş olsa da halka hâlâ mümkün mertebe evlerinde kalmaları için çağrı yapılıyor. Salgının merkezi olan Moskova dahil pek çok bölgede kamuya açık yerlerde maskesiz ve eldivensiz dolaşmak yasak.